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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Героев Хасанских событий вспомнили в Приморье

6 августа 2018 года завершился автопробег военно-исторической экспедиции «Рокада-73», посвященный 80-летию событий на озере Хасан, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке это мероприятие инициировал и организовал в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» депутатом Думы города Владивостока, членом Совета Приморского краевого отделения ВООВ «Боевое Братство» Евгением Тесленко. Главной задачей стало отдать дань памяти нашим землякам, защитникам Отечества, погибшим в вооруженном конфликте у озера Хасан.

Важность этого проекта в том, что он объединил людей разных поколений, стал еще одним уроком по патриотическому и гражданственному воспитанию. По маршруту следования автопробега прошли встречи и митинги в городах и районах края. Торжественным митингом старт мероприятию был дан во Владивостоке от мемориала Воинской славы ТОФ.

Затем участники автопробега останавливались в селах Раздольное, Пограничное, Филиповка, Зайсановка, Краскино, пос. Хасан, Посьет, селах Лебединое и Цуканово, где при участии глав территорий проводили митинги, развертывалась масштабная копия Знамени Победы, возлагали цветы к памятникам бойцов, погибших в боях с японскими милитаристами, в военных конфликтах.

Во время своего пребывания в селах и посещения памятников погибшим воинам, к ним не только возлагали цветы, но и приводили в порядок места захоронения защитников Отечества. Это был достойный, наглядный урок патриотизма для всех участников автопробега.

«Такие мероприятия лучше любых слов вызывают в душе каждого гордость за свою страну, за ее героический, мужественный народ, особенно за тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу, независимость, неприкосновенность нашей земли, нашего государства. Это особенно важно для подрастающего поколения. Поэтому так важно, чтобы проект “Историческая память” расширял свои границы, включал в себя все важные, значимые исторические даты. Мы обязательно будем активно участвовать в каждом таком проекте», — подчеркнул депутат Думы города Владивостока, член Совета ПКО ВООВ «Боевое Братство» Евгений Теслеко.

Михаил Грач.

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