Права потребителей в Хабаровске чаще нарушают продавцы смартфонов

Вернуть деньги за неисправные товары хабаровчанам часто удается только в судах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как правило, продавцы отказываются вернуть средства за неисправные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Недавний случай произошел в Центральном районе. Покупатель приобрел смартфон марки «Apple» в небольшой торговой точке в Хабаровске. Несколько дней спустя он решил его использовать и обнаружил, что аппарат не работает. Продавец, однако, законные требования потребителя о возврате денег исполнить не поспешил — дело закончилось в суде. Мировой суд Центрального района обязал хабаровского предпринимателя оплатить покупателю стоимость купленного у него телефона, неустойку и моральный вред в размере 50 тыс рублей.

— Мы регулярно представляем в судах интересы хабаровчан по вопросам нарушения прав потребителей. Как правило, люди не могут вернуть средства за неисправные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, хотя по закону имеют право сделать это в течение 15 дней, — рассказал председатель ХКОО «Первое региональное общество защиты прав потребителей» Виталий Погарцев. — В ряде случаев решить спорные вопросы с продавцом помогает консультация потребителя и его дальнейшие юридически грамотные шаги. Например, к нам обратилась девушка, купившая смартфон, в котором не работали наушники. Она обратилась в сервисный центр, где ей сказали, что в микрофоне стружка, и случай не гарантийный — ремонт придется оплатить. Тогда она попросила предоставить ей заключение о характере дефекта и причинах его возникновения. Продавец отказался, но предложил сделать ремонт бесплатно. Покупательница не захотела и потребовала вернуть деньги. На сей раз требование было удовлетворено.

Часто проблемы у покупателей, по словам Виталия Погарцева, возникают из-за того, что люди не знают свои права:

— Предприниматели часто пытаются устанавливать свои законы, идущие в разрез с законами о защите прав потребителей. Например, человек обращается к продавцу с претензией. Тот в ответ предлагает заполнить некую форму, составленную его юристами. Это, конечно, ничем не поможет потребителю. Далее, покупатель принимает предложение предпринимателя провести ремонт в стороннем сервисном центре, который не имеет никакого отношения к продавцу и так далее.