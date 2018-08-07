HeadHunter: россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы

Источник: РИА Новости

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке, компания проводит ежеквартальное исследование по нескольким параметрам. Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от — 1 до +1, где «-1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю. Опрос проводился с 20 июня по 20 июля 2018 года среди 20 893 пользователей сайта.

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«Индекс готовности снизить зарплатные ожидания, четыре квартала подряд фактически остававшийся на уровне начала 2015 года, на этот раз впервые за историю проведения исследования преодолел нулевую отметку и составил 0,04. Это свидетельствует о том, что всё меньше людей готовы пойти на понижение в зарплате ради сохранения работы или трудоустройства на новое место», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, меньше других увольнения боятся в Дальневосточном (0,38) и Приволжском (0,36) федеральных округах. Более других опасаются за свои рабочие места жители Северо-Западного федерального округа (0,28), Москвы и Подмосковья (0,32).

Меньше других опасаются сокращений занятые в сфере спорта и красоты (0,6), представители образования и науки (0,5), а также в сфере начала карьеры (0,4). А вот представители страхования (0,1) в этом отношении чувствуют себя не очень комфортно, отмечается в исследовании.

Оценка соискателями сложности поиска работы уже два года остается примерно на одном и том же уровне. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Северо-Западного федерального округа (-0,41), наименее проблематичным — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-0,35).

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают занятые добычей сырья (-0,6), страхованием (-0,6) и в высшем менеджменте (-0,61). Относительно других легко найти работу специалистам сферы консультирования и продаж (-0,22 и —0,21 соответственно).

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Наиболее озабочены поиском нового места работы жители Северо-Западного федерального округа (-0,42) и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (-0,42), менее всего вопрос критичен для жителей Дальнего Востока (-0,3).

Если смотреть по сферам, то более других нуждается в новой работе рабочий персонал (-0,6) и НКО (-0,52). Менее других критичен поиск работы специалистам в сфере спорта и красоты (-0,26).

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь думают представители сферы искусства (-0,57), а меньше всего — представители банковской сферы (-0,07) и страхования (-0,05).