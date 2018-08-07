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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские водители лишились 11 миллионов

Более 18 тысяч раз оштрафовали водителей Приморья на неделю, сообщает DEITA. RU со ссылкой на УМВД региона.

Источник: Reuters

Сумма наложенных штрафов составила 11 млн. 253 тыс. 500 рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 145 административных материалов.

В будущем в крае планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления.

Михаил Грач.

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