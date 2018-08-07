Приморские водители лишились 11 миллионов
Более 18 тысяч раз оштрафовали водителей Приморья на неделю, сообщает DEITA. RU со ссылкой на УМВД региона.
Более 18 тысяч раз оштрафовали водителей Приморья на неделю, сообщает DEITA. RU со ссылкой на УМВД региона.
Сумма наложенных штрафов составила 11 млн. 253 тыс. 500 рублей.
За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 145 административных материалов.
В будущем в крае планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления.
Михаил Грач.