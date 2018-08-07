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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

К «Серебряному балу» готовятся хабаровчане

В Хабаровске местным жителям предлагают принять участие в мероприятии «Серебряный бал», запланированном на 30 сентября.

Организует его клуб возрождения русского бала «Реверанс» при поддержке Фонда президентского гранта и мэрии города. Ожидается, что в этот раз событие объединит пожилых танцоров со всей дальневосточной столицы.

Желающих стать участниками бала ждут на подготовительных занятиях, которые проводятся в течение лета на различных площадках: в центрах социальной работы с населением, парках отдыха. Волонтеры бесплатно обучают хабаровчан этикету и протокольным танцам 2−3 раза в неделю.

Всего программа состоит из десяти танцев, в их числе — полонез, серебряный вальс, полька па-де-труа, вальс герцога Кентского, греческий хоровод, испанский вальс.

Телефон для справок: 24−01−05. Там же подскажут место следующей репетиции, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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