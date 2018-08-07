Пьянка в детском саду довела родителей

«Это детский сад 152 по Вилкова. С утра приводишь ребенка в сад — пьяные сидят, еле шевелятся. Вечером тоже сборища. Это при том, что вокруг дети. Раньше хоть полиция рейды делала, а теперь смотрю — уже всем наплевать. Это же ужас какой-то! », — пишет автор поста.