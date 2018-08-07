Пьянка в детском саду довела родителей
Родители воспитанников детского сада во Владивостоке возмущены пьяницами на его территории, сообщает DEITA. RU.
Родители воспитанников детского сада во Владивостоке возмущены пьяницами на его территории, сообщает DEITA. RU.
Видео «тусовки» опубликовано в сообществе Dps.control125.
«Это детский сад 152 по Вилкова. С утра приводишь ребенка в сад — пьяные сидят, еле шевелятся. Вечером тоже сборища. Это при том, что вокруг дети. Раньше хоть полиция рейды делала, а теперь смотрю — уже всем наплевать. Это же ужас
На записи компания молодых людей распивает спиртное, замахивается руками друг на друга и курят.
Автору предлагают вызвать полицию, а если наряд не придет — писать жалобу в прокуратуру.
Василий Кучин.