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03:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьянка в детском саду довела родителей

Родители воспитанников детского сада во Владивостоке возмущены пьяницами на его территории, сообщает DEITA. RU.

Видео «тусовки» опубликовано в сообществе Dps.control125.

«Это детский сад 152 по Вилкова. С утра приводишь ребенка в сад — пьяные сидят, еле шевелятся. Вечером тоже сборища. Это при том, что вокруг дети. Раньше хоть полиция рейды делала, а теперь смотрю — уже всем наплевать. Это же ужас какой-то!», — пишет автор поста.

На записи компания молодых людей распивает спиртное, замахивается руками друг на друга и курят.

Автору предлагают вызвать полицию, а если наряд не придет — писать жалобу в прокуратуру.

Василий Кучин.

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