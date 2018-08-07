Хабаровский край ночами будет видно из Владивостока

Хабаровский край активно готовится к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября на острове Русский во Владивостоке.



Как и в прошлом году, регион будет активно представлен в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Павильон региона будет оформлен в виде макета самолета, символизирующего ведущую отрасль края — авиастроение.



С одной стороны снаружи павильона предусмотрена сцена для выступлений творческих коллективов Хабаровского края. С другой стороны — фотозона. На втором уровне будет организована смотровая площадка.

Объект, стилизованный под центральный киль хвостового оперения самолета, будет использоваться в качестве прозрачного проекционного экрана, на котором в вечернее и ночное время будет демонстрироваться голографический объемный герб Хабаровского края. Контурная подсветка и специальная система прожекторного освещения сделает павильон видимым даже из Владивостока.



Внутри павильона экспозиция будет традиционно выполнена в стиле «хай-тэк» с использованием современных мультимедийных решений для визуализации информации о крае.



Ключевыми тематическими блоками экспозиции станут: достижения в области промышленности, инвестиционные возможности, туристический потенциал края, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.



Планируется совместно с ПАО «Компания «Сухой» организовать в павильоне «Рабочее место авиастроителя» и виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi Superjet 100.



Как ранее сообщало агентство, Хабаровский край в очередной раз продемонстрирует на ВЭФ-2018 промышленные возможности региона в натуральную величину.

В этом году участникам форума покажут многофункциональное судно для работ с плавучими буровыми установками «Иван Сидоренко». Сейчас будущий экспонат форума находится на достроечной базе Амурского судостроительного завода в столице Приморья.