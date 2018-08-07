Автобусную остановку в центре Хабаровска перенесут из-за ремонта теплотрассы

Источник: Агентство «Москва»

С 8 августа в Хабаровске на время перенесут автобусную остановку «Калинина». Такое решение приняли из-за ремонта теплосети на улице Серышева, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской теплосетевой компании (филиал ДГК).

Капитальный ремонт ждет теплотрассу на нечетной стороне улицы Серышева, в районе дома № 9. Ориентировочно работы продлятся три недели. На это время автобусная остановка «переедет» к дому № 11, ближе к улице Запарина. Там специально расширят дорожную полосу. Когда ремонт завершится, временную остановку демонтируют и откроют прежнюю.