Автобусную остановку в центре Хабаровска перенесут из-за ремонта теплотрассы
Сетевики ведут работы на улице Серышева.
Сетевики ведут работы на улице Серышева.
С 8 августа в Хабаровске на время перенесут автобусную остановку «Калинина». Такое решение приняли
Капитальный ремонт ждет теплотрассу на нечетной стороне улицы Серышева, в районе дома № 9. Ориентировочно работы продлятся три недели. На это время автобусная остановка «переедет» к дому № 11, ближе к улице Запарина. Там специально расширят дорожную полосу. Когда ремонт завершится, временную остановку демонтируют и откроют прежнюю.
Добавим, что ремонт тепломагистрали на улице Серышева в границах Истомина — Запарина проходят без отключения горячей воды. Всего планируется заменить почти 900 метров трубопровода, при этом часть работ — на отрезке от улицы Истомина до Калинина — уже завершена. Ремонт и благоустройство участков на улице Серышева закончатся к 1 октября.