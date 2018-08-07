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04:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярском аэропорту сделают новую навигацию для водителей

Новые знаки будут установлены в октябре этого года.

Источник: Reuters

В аэропорту Красноярска решили обновить систему парковки. Так, уже этой осенью там будут установлены новые навигационные знаки для автомобилистов. На сайте госзакупок появилась информация о тендере на изготовление и установку конструкций.

Начальная цена тренда 2,82 млн рублей. Новые знаки требуется установить в течение 45 дней после заключения контракта. Итоги аукциона будут подведены 21 августа. Известно, что новая навигация будет выполнена на чёрном фоне, а разные виды парковок раскрасят разными цветами. Это поможет водителям лучше ориентироваться в системе подъезда к терминалу.

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