В красноярском аэропорту сделают новую навигацию для водителей
Новые знаки будут установлены в октябре этого года.
Новые знаки будут установлены в октябре этого года.
В аэропорту Красноярска решили обновить систему парковки. Так, уже этой осенью там будут установлены новые навигационные знаки для автомобилистов. На сайте госзакупок появилась информация о тендере на изготовление и установку конструкций.
Начальная цена тренда 2,82 млн рублей. Новые знаки требуется установить в течение 45 дней после заключения контракта. Итоги аукциона будут подведены 21 августа. Известно, что новая навигация будет выполнена на чёрном фоне, а разные виды парковок раскрасят разными цветами. Это поможет водителям лучше ориентироваться в системе подъезда к терминалу.