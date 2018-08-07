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04:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске крупный супермаркет лишился баннеров

Конструкции снимают в рамках акции «Убери все лишнее».

В Красноярске один из крупных супермаркетов остался без баннеров, сообщили в мэрии. В рамках программы «Убери все лишнее» только с торгового комплекса по улице Киренского, 13 сняли более 7 рекламных конструкций.

«Мы уже давно планировали отказаться от широкоформатной рекламной продукции, те стандарты, которые сейчас приняли, представляют собой европейский тренд, который уже активно применяется в крупнейших городах нашей страны. Это открытые фасады, привлечение потенциальных покупателей светом, товарами», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Командор» Дмитрий Полуянов.

В преддверии Универсиады все здания в краевом центре планируют привести к единому стилю. Любые дизайн-предложения бизнесмены должны согласовывать с управлением архитектуры. Отметим, что каждое здание получит официальный паспорт фасада.

В мэрии отмечают, что в целом предприниматели идут навстречу и понимают значимость приведения зданий в надлежащий вид.

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