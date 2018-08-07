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04:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане впервые проголосуют за лучший двор

Победителя традиционного конкурса помогут выбрать сами горожане через Интернет.

В этом году в жюри традиционного в Хабаровске конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» впервые включены горожане. Любой желающий может принять участие в интернет-голосовании и выбрать лучший двор и подъезд на своё личное усмотрение, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» в Хабаровске проводится с 2002 года. В этом году для участия в нём было подано более 232 заявки. — Мы впервые используем интернет-голосование при проведении конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». А делаем это для большей объективности при подведении итого конкурса, и чтобы показать хабаровчанам, что есть в нашем городе активные, неравнодушные люди, которые украшают свои дворы, делают их уютными свои руками, — говорит заместитель начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Мария Кущ.

Интернет-голосование продлится до 9 августа, а на следующий день будет подведен районный этап конкурса. После этого начнется общегородская битва за звание самого благоустроенного двора. Но оценивать дизайнерские изыски будут уже члены комиссии. Конкурс завершится к концу лета. Победители получат денежные премии.

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