Хабаровчане впервые проголосуют за лучший двор

В этом году в жюри традиционного в Хабаровске конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» впервые включены горожане. Любой желающий может принять участие в интернет-голосовании и выбрать лучший двор и подъезд на своё личное усмотрение, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.



Конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» в Хабаровске проводится с 2002 года. В этом году для участия в нём было подано более 232 заявки. — Мы впервые используем интернет-голосование при проведении конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». А делаем это для большей объективности при подведении итого конкурса, и чтобы показать хабаровчанам, что есть в нашем городе активные, неравнодушные люди, которые украшают свои дворы, делают их уютными свои руками, — говорит заместитель начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Мария Кущ.



Интернет-голосование продлится до 9 августа, а на следующий день будет подведен районный этап конкурса. После этого начнется общегородская битва за звание самого благоустроенного двора. Но оценивать дизайнерские изыски будут уже члены комиссии. Конкурс завершится к концу лета. Победители получат денежные премии.

