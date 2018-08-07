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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Россияне смогут забирать посылки без паспортов, пишут «Известия»

Теперь во всех отделениях «Почты России» посылки и письма можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта. Об этом рассказали газете «Известия» в пресс-службе оператора.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

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В пресс-службе «Почты России» пояснили, что для получения письма или посылки клиент должен будет назвать свой номер телефона, на который оператор отправит код подтверждения. Получателю придет SMS или Push-уведомление в мобильном приложении почты с кодом, который необходимо назвать оператору.

Отмечается, что время выдачи отправлений с помощью новой технологии должно будет сократиться в пять раз.

Ранее такая услуга тестировалась в 18 регионах России.

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