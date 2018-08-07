Россияне смогут забирать посылки без паспортов, пишут «Известия»
Теперь во всех отделениях «Почты России» посылки и письма можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта. Об этом рассказали газете «Известия» в
Теперь во всех отделениях «Почты России» посылки и письма можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта. Об этом рассказали газете «Известия» в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или
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Отмечается, что время выдачи отправлений с помощью новой технологии должно будет сократиться в пять раз.
Ранее такая услуга тестировалась в 18 регионах России.