Россияне смогут забирать посылки без паспортов, пишут «Известия»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.