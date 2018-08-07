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05:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Останки погибших в авиакатастрофе 80-летней давности нашли в Хабаровском крае

Поисковики отыскали костные фрагменты, пуговицы, летные очки и орден.

Приморский отряд «АвиаПоиск» поделился первыми результатами работы в Хабаровском крае: поисковики обнаружили останки людей, погибших в авиакатастрофе 1938 года. 204 костных фрагмента отыскали на месте крушения бомбардировщика ТБ-3РН, столкнувшегося с самолетом Douglas DC-3 в районе имени Полины Осипенко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Напомним, что активисты объединения «АвиаПоиск» ведут раскопки в Хабаровском крае с конца июля. В общей сложности они посетят места авиакатастроф в трех районах региона. Добровольцы собираются увековечить память погибших летчиков.

В течение трех дней поисковики трудились в районе села имени Полины Осипенко, где два воздушных судна разбились во время операции по спасению женского экипажа самолета «Родина».

«Это, наверное, одна из самых известных катастроф конца 1930-х годов. В пойме реки Амгунь 4 октября 1938 года столкнулись в воздухе тяжелый бомбардировщик ТБ-3РН, на борту которого находилось около 15 человек, в том числе и командир корабля — командующий Военно-воздушными силами 2-й Отдельной Краснознаменной армии комдив Яков Сорокин, и транспортник Douglas DC-3, в котором находились журналисты и Герой Советского Союза Александр Бряндинский», — рассказал командир отряда Ярослав Ливанский.

На месте гибели ТБ-3 поисковики нашли не только костные фрагменты, но и множество пряжек от парашютных систем, пуговицы, летные очки, наушники шлемофонов, штурманское оборудование, а также орден «Знак Почета». Эта награда лежала вместе с останками одного из членов экипажа, которого подняли в районе расположения носовой части бомбардировщика. Известно, что такой орден имел командующий ВВС 2-й ОКА Яков Сорокин.

По словам поисковиков, если подтвердится информация о том, что в экипаже только Сорокин владел такой наградой, значит, летчик не был похоронен в Комсомольске-на-Амуре, как считалось раньше.

Все найденные останки, возможно, захоронят в Комсомольске. На месте падения второго самолета — «Дугласа» — поисковый отряд собирается поработать в следующем году.

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Останки погибших в авиакатастрофе 80-летней давности нашли в Хабаровском крае
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