Останки погибших в авиакатастрофе 80-летней давности нашли в Хабаровском крае
Поисковики отыскали костные фрагменты, пуговицы, летные очки и орден.
Поисковики отыскали костные фрагменты, пуговицы, летные очки и орден.
Приморский отряд «АвиаПоиск» поделился первыми результатами работы в Хабаровском крае: поисковики обнаружили останки людей, погибших в авиакатастрофе 1938 года. 204 костных фрагмента отыскали на месте крушения бомбардировщика ТБ-3РН, столкнувшегося с самолетом Douglas DC-3 в районе имени Полины Осипенко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Напомним, что активисты объединения «АвиаПоиск» ведут раскопки в Хабаровском крае с конца июля. В общей сложности они посетят места авиакатастроф в трех районах региона. Добровольцы собираются увековечить память погибших летчиков.
В течение трех дней поисковики трудились в районе села имени Полины Осипенко, где два воздушных судна разбились во время операции по спасению женского экипажа самолета «Родина».
«Это, наверное, одна из самых известных катастроф конца 1930-х годов. В пойме реки Амгунь 4 октября 1938 года столкнулись в воздухе тяжелый бомбардировщик ТБ-3РН, на борту которого находилось около 15 человек, в том числе и командир корабля — командующий
По словам поисковиков, если подтвердится информация о том, что в экипаже только Сорокин владел такой наградой, значит, летчик не был похоронен в
Все найденные останки, возможно, захоронят в Комсомольске. На месте падения второго самолета — «Дугласа» — поисковый отряд собирается поработать в следующем году.