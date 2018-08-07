В Приморье на берег массово выбросились медузы
Десятки медуз выбросило на берег Амурского залива, сообщает РИА «Восток-Медиа». Побережье около Садгорода буквально стало усеяно медузами.
Десятки медуз выбросило на берег Амурского залива, сообщает РИА «Восток-Медиа». Побережье около Садгорода буквально стало усеяно медузами.
Корреспондент агентства связался с приморским доктором биологических наук, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимиром Раковым, который подробно рассказал, почему медузы массово выбросились на берег.
По его словам, на фото и видео — обычная для вод Приморья сцифоидная
«Несмотря на огромные размеры и массу эта медуза относится к планктонным организмам, так как не способна активно плавать и переносится течениями и ветрами, а также часто её выбрасывает на берег волнами. Вот и в данном случае в выходные ветер сменился с южных направлений на
Кроме того, Владимир Раков уточнил, что эту медузу издавна ловят, засаливают и отправляют на экспорт в Китай. Промысловые скопления ропилемы отмечаются с конца июля до сентября, а в конце октября и в ноябре они в массе гибнут вскоре после нереста. Ловят их сачками и ловушками на прибрежном мелководье.
«Перед засаливанием у медуз обрезаются щупальца под зонтиком. Такие засоленные зонтики медуз иногда называют “хрустальным мясом”, так как они полупрозрачные и голубоватого цвета. Иногда медуз сушат. Мясо медуз богато белками и минеральными солями. Перед приготовлением мясо медуз нарезается соломкой или в виде кубиков. При варке оно белеет, а в зажаренном виде оно напоминает внешним видом и по вкусу жареный репчатый лук».
«Медуз лучше брать в руки в перчатках или со стороны их зонтика, где нет стрекательных клеток», — подытожил Владимир Раков.
Ранее заведующий отделением токсикологии Краевой клинической больницы № 2 Кирилл Коростылёв рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», как избежать неприятной встречи с медузами и змеями. Специалист также обозначил, какие действия нужно совершить, если каверзной ситуации не удалось избежать.