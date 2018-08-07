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05:05 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье на берег массово выбросились медузы

Десятки медуз выбросило на берег Амурского залива, сообщает РИА «Восток-Медиа». Побережье около Садгорода буквально стало усеяно медузами.

Корреспондент агентства связался с приморским доктором биологических наук, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимиром Раковым, который подробно рассказал, почему медузы массово выбросились на берег.

По его словам, на фото и видео — обычная для вод Приморья сцифоидная медуза-корнерот или ропилема Асамуши (Rhopilema asamushi). Обычно она появляется в мае и очень быстро вырастает к осени. Максимальный размер, который может достичь медуза — 5−10 килограммов. Однако среди них есть и 60-килограммовые представители.

«Несмотря на огромные размеры и массу эта медуза относится к планктонным организмам, так как не способна активно плавать и переносится течениями и ветрами, а также часто её выбрасывает на берег волнами. Вот и в данном случае в выходные ветер сменился с южных направлений на северо-западное, и поэтому в Амурском заливе некоторых медуз выбросило на берег», Владимир Раков.

Доктор биологических наук отметил, что этот вид медузы питается мелким планктоном, взвесью, а также усваивает растворенную в воде органику. Для этого они используют сильно разросшиеся щупальца, напоминающие корни дерева.

Кроме того, Владимир Раков уточнил, что эту медузу издавна ловят, засаливают и отправляют на экспорт в Китай. Промысловые скопления ропилемы отмечаются с конца июля до сентября, а в конце октября и в ноябре они в массе гибнут вскоре после нереста. Ловят их сачками и ловушками на прибрежном мелководье.

«Перед засаливанием у медуз обрезаются щупальца под зонтиком. Такие засоленные зонтики медуз иногда называют “хрустальным мясом”, так как они полупрозрачные и голубоватого цвета. Иногда медуз сушат. Мясо медуз богато белками и минеральными солями. Перед приготовлением мясо медуз нарезается соломкой или в виде кубиков. При варке оно белеет, а в зажаренном виде оно напоминает внешним видом и по вкусу жареный репчатый лук».

По словам эксперта, медузы живут всего лишь около 4−6 месяцев, то прогнозировать их численность невозможно: в некоторые годы их мало, а в другие они дают вспышку. В Амурском и Уссурийском заливе корнерот Асамуши встречается часто. Для людей он практически безопасен, но все же лучше не прикасаться к его щупальцам, где находятся ряды стрекательных клеток, от которых можно получить слабый «ожог» — красное пятно как от крапивы.

«Медуз лучше брать в руки в перчатках или со стороны их зонтика, где нет стрекательных клеток», — подытожил Владимир Раков.

Ранее заведующий отделением токсикологии Краевой клинической больницы № 2 Кирилл Коростылёв рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», как избежать неприятной встречи с медузами и змеями. Специалист также обозначил, какие действия нужно совершить, если каверзной ситуации не удалось избежать.

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