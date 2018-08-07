Госслужащего уволили за трехчасовое отсутствие на работе в Кызылорде
В Кызылординской области с начало года пять государственных служащих уволены по отрицательным мотивам от занимаемой должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В Кызылординской области с начало года пять государственных служащих уволены по отрицательным мотивам от занимаемой должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как рассказал на
Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года количество уволенных по отрицательным мотивам уменьшилась в 3,5 раза.
Вместе с тем, с начала года из рядов государственных служащих по собственному желанию уволены 48 человек, среди них 14 чиновников из руководящего состава. Число государственных служащих в области составляет 3 737 единиц, а фактическое количество сотрудников — 3 588 человек.