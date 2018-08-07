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07:35 (мск), источник: Tengrinews

Госслужащего уволили за трехчасовое отсутствие на работе в Кызылорде

В Кызылординской области с начало года пять государственных служащих уволены по отрицательным мотивам от занимаемой должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупцию по области.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель департамента Абзал Мухимов, из них двое уволены с совершением коррупционного правонарушения, двое с совершением дисциплинарного проступка, дискредитирующий государственную службу и еще один госслужащий уволен в связи с отсутствием на рабочем месте более трех часов без уважительной причины.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года количество уволенных по отрицательным мотивам уменьшилась в 3,5 раза.

Вместе с тем, с начала года из рядов государственных служащих по собственному желанию уволены 48 человек, среди них 14 чиновников из руководящего состава. Число государственных служащих в области составляет 3 737 единиц, а фактическое количество сотрудников — 3 588 человек.

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