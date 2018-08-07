Госслужащего уволили за трехчасовое отсутствие на работе в Кызылорде

Как рассказал на пресс-конференции руководитель департамента Абзал Мухимов, из них двое уволены с совершением коррупционного правонарушения, двое с совершением дисциплинарного проступка, дискредитирующий государственную службу и еще один госслужащий уволен в связи с отсутствием на рабочем месте более трех часов без уважительной причины.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года количество уволенных по отрицательным мотивам уменьшилась в 3,5 раза.