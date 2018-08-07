Фестиваль косплея Baikal Geek Con пройдет в Иркутске

Фестиваль косплея, киберспорта, комиксов и компьютерных игр Baikal Geek Con состоится 18 и 19 августа в СибЭкспоЦентре в Иркутске.

Гостей фестиваля ждет одиночное и командное дефиле, в рамках которого участники покажут свои необычные костюмы, созданные по мотивам комиксов и компьютерных игр, постановочный косплей, танцевальный конкурс, конкурс фан-арта и фотокосплея, конкурс стендов, турниры по настольным играм, ярмарка и аттракцион виртуальной реальности. Призовой фонд конкурсов косплея составляет 100 тысяч рублей.

Однако главным новшеством фестиваля станет киберспортивный турнир. Гости фестиваля смогут стать зрителями масштабного соревнования по Dota2, Tekken, FIFA, Mortal Kombat и другим компьютерным играм.