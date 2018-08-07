Фестиваль косплея Baikal Geek Con пройдет в Иркутске
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в СибЭкспоЦентре.
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в СибЭкспоЦентре.
Фестиваль косплея, киберспорта, комиксов и компьютерных игр Baikal Geek Con состоится 18 и 19 августа в СибЭкспоЦентре в Иркутске.
Гостей фестиваля ждет одиночное и командное дефиле, в рамках которого участники покажут свои необычные костюмы, созданные по мотивам комиксов и компьютерных игр, постановочный косплей, танцевальный конкурс, конкурс
Однако главным новшеством фестиваля станет киберспортивный турнир. Гости фестиваля смогут стать зрителями масштабного соревнования по Dota2, Tekken, FIFA, Mortal Kombat и другим компьютерным играм.
Входной билет на фестиваль стоит от 500 до 900 рублей.