В МЧС рассказали о повышении уровня Амура в ЕАО и Хабаровском крае

Накануне сообщалось, что паводок на Амуре подтопил почти 230 дачных участков у Хабаровска, вода подступает к многоквартирным домам на Большом Уссурийском острове.
«Гребень амурского паводка смещается на участке село Нижнеспасское — город Хабаровск. На Амуре от села Елабуга до села Мариинское в Хабаровском крае наблюдаются подъемы на 9−15 см/сутки… На Амуре от села Нагибово (ЕАО) до села Елабуга (Хабаровский край) уровни воды на 21−71 сантиметров выше отметок категории НЯ», — говорится в сообщении.
Пойма Амура на участке от Нагибово в ЕАО до Комсомольск-на-Амуре и у села Богородское в Хабаровском крае затоплена на глубину до 2,2 метра. Остаются затопленными поймы рек Биджан, Большой Ин в ЕАО, Уссури у села Новосоветское и Тунгуска в Хабаровском крае на глубину до 1,1 метра.
Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Гребень паводка ожидается у Хабаровска в начале августа — уровень реки может превысить 5 метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — 6 метров). В четверг глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3−4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.