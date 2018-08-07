В МЧС рассказали о повышении уровня Амура в ЕАО и Хабаровском крае

Накануне сообщалось, что паводок на Амуре подтопил почти 230 дачных участков у Хабаровска, вода подступает к многоквартирным домам на Большом Уссурийском острове.

«Гребень амурского паводка смещается на участке село Нижнеспасское — город Хабаровск. На Амуре от села Елабуга до села Мариинское в Хабаровском крае наблюдаются подъемы на 9−15 см/сутки… На Амуре от села Нагибово (ЕАО) до села Елабуга (Хабаровский край) уровни воды на 21−71 сантиметров выше отметок категории НЯ», — говорится в сообщении.

Пойма Амура на участке от Нагибово в ЕАО до Комсомольск-на-Амуре и у села Богородское в Хабаровском крае затоплена на глубину до 2,2 метра. Остаются затопленными поймы рек Биджан, Большой Ин в ЕАО, Уссури у села Новосоветское и Тунгуска в Хабаровском крае на глубину до 1,1 метра.