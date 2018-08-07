В Иркутской области и в Бурятии дан старт профилактической акции «Безопасный Байкал»

Ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов туристов, большинство которых предпочитают дикий отдых. Сейчас разгар туристического сезона.

«Неорганизованный отдых неподготовленных туристов очень опасен. Туристы не регистрируют маршруты, не оснащены и не экипированы для условий дикой природы, не получают необходимого инструктажа, не соблюдают меры безопасности и, к тому же, сами становятся источником загрязнения природы. Как результат — люди часто попадают в сложные ситуации. Это неоправданный риск», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Намечено 49 мест отдыха, в том числе в несанкционированных, туристические маршруты, где пройдут конкретные мероприятия, позволяющие проверить соблюдение правил поведения на воде, в местах массового пребывания людей, при нахождении туристов в прилегающих горах и в лесу. Организованы проверки качества готовности этих мест для безопасного отдыха и туризма.

Параллельно с надзорной работой будет проведена генеральная уборка прибрежной полосы Байкала и дна озера с применением специального водолазного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.