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06:45 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутской области и в Бурятии дан старт профилактической акции «Безопасный Байкал»

Иркутская область, НИА-Байкал — Около тысячи человек на протяжении пяти дней будут заниматься обеспечением безопасности и чистоты Байкала и прибрежной территории.

Ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов туристов, большинство которых предпочитают дикий отдых. Сейчас разгар туристического сезона.

«Неорганизованный отдых неподготовленных туристов очень опасен. Туристы не регистрируют маршруты, не оснащены и не экипированы для условий дикой природы, не получают необходимого инструктажа, не соблюдают меры безопасности и, к тому же, сами становятся источником загрязнения природы. Как результат — люди часто попадают в сложные ситуации. Это неоправданный риск», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Намечено 49 мест отдыха, в том числе в несанкционированных, туристические маршруты, где пройдут конкретные мероприятия, позволяющие проверить соблюдение правил поведения на воде, в местах массового пребывания людей, при нахождении туристов в прилегающих горах и в лесу. Организованы проверки качества готовности этих мест для безопасного отдыха и туризма.

Параллельно с надзорной работой будет проведена генеральная уборка прибрежной полосы Байкала и дна озера с применением специального водолазного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В течение пяти дней межведомственные группы будут вести работу по нескольким направлениям одновременно. Госинспекторы по маломерным судам совместно с полицией патрулируют акваторию в рамках профилактической акции «Вода — безопасная территория». Спасатели, представители ОНФ, других общественных организаций и волонтеры уберут от мусора места массового отдыха в рамках экологической акции «Чистый берег». Госинспекторы по пожарному надзору проверят прибрежные турбазы на предмет пожарной безопасности. Контроль безопасности туристических маршрутов спасатели осуществят совместно с органами местного самоуправления. Водолазы Байкальского и Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России очистят от хлама дно Байкала.

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