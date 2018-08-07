В Иркутской области и в Бурятии дан старт профилактической акции «Безопасный Байкал»
Иркутская область,
Иркутская область,
Ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов туристов, большинство которых предпочитают дикий отдых. Сейчас разгар туристического сезона.
«Неорганизованный отдых неподготовленных туристов очень опасен. Туристы не регистрируют маршруты, не оснащены и не экипированы для условий дикой природы, не получают необходимого инструктажа, не соблюдают меры безопасности и, к тому же, сами становятся источником загрязнения природы. Как результат — люди часто попадают в сложные ситуации. Это неоправданный риск», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России
Намечено 49 мест отдыха, в том числе в несанкционированных, туристические маршруты, где пройдут конкретные мероприятия, позволяющие проверить соблюдение правил поведения на воде, в местах массового пребывания людей, при нахождении туристов в прилегающих горах и в лесу. Организованы проверки качества готовности этих мест для безопасного отдыха и туризма.
В течение пяти дней межведомственные группы будут вести работу по нескольким направлениям одновременно. Госинспекторы по маломерным судам совместно с полицией патрулируют акваторию в рамках профилактической акции «Вода — безопасная территория». Спасатели, представители ОНФ, других общественных организаций и волонтеры уберут от мусора места массового отдыха в рамках экологической акции «Чистый берег». Госинспекторы по пожарному надзору проверят прибрежные турбазы на предмет пожарной безопасности. Контроль безопасности туристических маршрутов спасатели осуществят совместно с органами местного самоуправления. Водолазы Байкальского и Сибирского