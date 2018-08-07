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07:37 (мск), источник: Kazinform

Неустойчивая погода ожидается в Казахстане во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики во вторник сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге местами — шквал, утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».

В Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях утром местами туман. В Кызылординской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Мангыстауской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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