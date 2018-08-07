Неустойчивая погода ожидается в Казахстане во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики во вторник сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге местами — шквал, утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».