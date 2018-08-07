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05:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске Царь-рыбу отправили на чистку в кипяток

Без ухода рыба успела основательно заржаветь.

В «КрУДор» показали, как рабочие чистят Царь-рыбу со смотровой площадки под Красноярском. Кстати, за 14 лет металлическую фигуру реставрируют впервые.

За это время она успела основательно заржаветь. На снятие с рыбы верхнего слоя лака и краски ушло два дня. Чистят её с помощью мощной струи кипятка. После чего осетра заново покрасят защитным лаком и приварят новые усы. Кстати, чистят статую дорожники, так как только у них есть специальный прибор — гидробластер, которым обычно удаляют старую разметку.

Специалисты обещают, что к концу августа Царь-рыба вернется на своё привычное место.

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