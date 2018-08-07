В Красноярске Царь-рыбу отправили на чистку в кипяток

За это время она успела основательно заржаветь. На снятие с рыбы верхнего слоя лака и краски ушло два дня. Чистят её с помощью мощной струи кипятка. После чего осетра заново покрасят защитным лаком и приварят новые усы. Кстати, чистят статую дорожники, так как только у них есть специальный прибор — гидробластер, которым обычно удаляют старую разметку.