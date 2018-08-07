В Красноярске откроют Гайдашовку и перекроют участок улицы Ленина у Копыловского моста
На этой неделе в Советском районе Красноярска откроют движение по улице Гайдашовка, сообщают в мэрии города.
На этой неделе в Советском районе Красноярска откроют движение по улице Гайдашовка, сообщают в мэрии города.
Большой участок дороги был закрыт на ремонт еще с 1 мая. В ближайшее время улицу полностью откроют для транспорта.
Также красноярцам напомнили, что сейчас на улице Ленина идет масштабный ремонт сразу на двух участках — от Вейнбаума до Горького и от Горького до Диктатуры Пролетариата. На втором участке ремонтируют теплосети, после чего начнут укладывать асфальт.
С 17 по 25 августа перекроют большой отрезок улицы Ленина — от Горького до Профсоюзов. В течение недели автомобилистам придется заезжать на Копыловский мост через другие улицы.
К 25 августа все работы на дорогах в центре должны быть закончены, обещают в администрации.