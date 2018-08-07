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05:23 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске откроют Гайдашовку и перекроют участок улицы Ленина у Копыловского моста

На этой неделе в Советском районе Красноярска откроют движение по улице Гайдашовка, сообщают в мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Большой участок дороги был закрыт на ремонт еще с 1 мая. В ближайшее время улицу полностью откроют для транспорта.

Также красноярцам напомнили, что сейчас на улице Ленина идет масштабный ремонт сразу на двух участках — от Вейнбаума до Горького и от Горького до Диктатуры Пролетариата. На втором участке ремонтируют теплосети, после чего начнут укладывать асфальт.

С 17 по 25 августа перекроют большой отрезок улицы Ленина — от Горького до Профсоюзов. В течение недели автомобилистам придется заезжать на Копыловский мост через другие улицы.

К 25 августа все работы на дорогах в центре должны быть закончены, обещают в администрации.

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