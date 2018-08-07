Поезд «Совгавань — Владивосток» станет ходить по-новому
С 22 августа 2018 года частично изменяется расписание движения пассажирского поезда сообщением «Советская Гавань — Владивосток», сообщили DEITA. RU в ДВЖД.
С 22 августа 2018 года частично изменяется расписание движения пассажирского поезда сообщением «Советская Гавань — Владивосток», сообщили DEITA. RU в ДВЖД.
Пассажирский поезд № 351/352 «Советская Гавань — Владивосток», начиная с 22 августа и до ввода нового графика движения, будет следовать следующим порядком (время местное):
Уссурийск 5.34−5.49;.
Барановский 6.13−6.14;.
Раздольное 6.28−6.29;.
Угольная 7.06−7.09;.
Владивосток 7.54 (прибытие).
Михаил Грач.