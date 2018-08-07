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05:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Поезд «Совгавань — Владивосток» станет ходить по-новому

С 22 августа 2018 года частично изменяется расписание движения пассажирского поезда сообщением «Советская Гавань — Владивосток», сообщили DEITA. RU в ДВЖД.

Источник: Агентство «Москва»

Пассажирский поезд № 351/352 «Советская Гавань — Владивосток», начиная с 22 августа и до ввода нового графика движения, будет следовать следующим порядком (время местное):

Уссурийск 5.34−5.49;.

Барановский 6.13−6.14;.

Раздольное 6.28−6.29;.

Угольная 7.06−7.09;.

Владивосток 7.54 (прибытие).

Михаил Грач.

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