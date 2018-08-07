Более тысячи жалоб поступило от красноярцев в Роспотребнадзор
И это только за один месяц.
И это только за один месяц.
Более тысячи жалоб поступило в Управление Роспотребнадзора от красноярцев за июль.
Наибольшее количество жалоб связано с низким качеством приобретенных товаров в сфере розничной торговли — 315 (29,0%) обращений. Из них на приобретение текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров, обуви -121обращение, технически сложных товаров бытового назначения — 79 обращений. Прочие обращения касались вопросов приобретения товаров бытовой химии, строительных материалов, мебели и др.
Также много претензий у горожан к качеству оказания услуг бытового обслуживания. Это банковские, туристические и
Для разрешения спорных и конфликтных ситуаций специалистами отделов были даны консультации потребителям.