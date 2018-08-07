Более тысячи жалоб поступило от красноярцев в Роспотребнадзор

Источник: Reuters

Более тысячи жалоб поступило в Управление Роспотребнадзора от красноярцев за июль.

Наибольшее количество жалоб связано с низким качеством приобретенных товаров в сфере розничной торговли — 315 (29,0%) обращений. Из них на приобретение текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров, обуви -121обращение, технически сложных товаров бытового назначения — 79 обращений. Прочие обращения касались вопросов приобретения товаров бытовой химии, строительных материалов, мебели и др.

Также много претензий у горожан к качеству оказания услуг бытового обслуживания. Это банковские, туристические и жилищно-коммунальные услуги. На реализацию пищевых продуктов в организациях общественного питания и организациях торговли поступило 84 обращения. В области санитарного законодательства зарегистрировано 404 обращения, наибольшее количество которых связано с вопросами эпидемиологического надзора.