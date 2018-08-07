Похожее на Голлума существо сняли на видео в Канаде

На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как бледная фигура перемещается между деревьев, то поднимаясь на ноги, то опираясь на четыре конечности. Автор кадров, путешествующий по провинции, сначала начал снимать лося, пасущегося вдоль дороги.

Очевидцы так и не смогли понять, кого они увидели. Пользователи соцсетей также поразились кадрами и начали строить всевозможные догадки о том, кто же это был. Многие отметили схожесть существа с Голлумом.