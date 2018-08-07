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06:16 (мск), источник: Newslab.ru

На Форум FISU в Красноярск съехались представители 50 стран

В Красноярске на площадках Сибирского федерального университета проходит Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства».

Источник: Reuters

В столицу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года приехали жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки — всего около 170 человек из 50 стран мира. Студенты, представители национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые и специалисты с опытом организации международных событий обсудят на Форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире.

Первый день начался с панельной дискуссии. Гостей поприветствовал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин:

«Основная задача Форума — обозначить проблемы студенческого спорта и вместе попытаться найти пути их решения. Я считаю, что главное наследие международных спортивных мероприятий, в том числе Зимней универсиады-2019, — человеческий ресурс. Уверен, что и страна, и Красноярск после Студенческих игр получат профессиональную команду, которая еще не раз проявит себя».

Затем работу Форума продолжила пленарная сессия. Председатель образовательного комитета МОК Бэрри Мейстер во время своего выступления заявил, что сейчас студенческому спорту нужны лидеры, обладающие такими качествами, как умение брать на себя ответственность, слушать членов команды и доносить до них общую задачу. Еще один спикер — Георгий Бильман, директор Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — напомнил о важности работы добровольных помощников, которые во многом определяют атмосферу международных спортивных событий.

Своими впечатлениями о мероприятии и столице Зимней универсиады-2019 поделился представитель делегации Австралии Иен Фитцпатрик: «Цель моего приезда — познакомиться с коллегами из других стран, поделиться австралийским опытом в сфере поддержки спортсменов и посмотреть, как Красноярск готовится к Студенческим играм. Я планирую приехать на Зимнюю универсиаду-2019 вместе с командой Австралии. Красноярск мне очень понравился, Енисей напомнил мне о моих родных местах, там тоже есть река. Я доволен условиями проживания в “Перьях”, нас тепло встретили, в общежитии есть все удобства».

Форум FISU — третье тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019. Его участников разместили в новом комплексе общежитий «Перья», расположенном в будущей Деревне Универсиады, чтобы таким образом проверить готовность помещений к приему большого числа жильцов.

Работа Форума Международной федерации студенческого спорта продлится до 10 августа включительно.

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