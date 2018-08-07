На Форум FISU в Красноярск съехались представители 50 стран
В Красноярске на площадках Сибирского федерального университета проходит Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства».
В Красноярске на площадках Сибирского федерального университета проходит Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства».
В столицу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года приехали жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки — всего около 170 человек из 50 стран мира. Студенты, представители национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые и специалисты с опытом организации международных событий обсудят на Форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире.
Первый день начался с панельной дискуссии. Гостей поприветствовал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин:
«Основная задача Форума — обозначить проблемы студенческого спорта и вместе попытаться найти пути их решения. Я считаю, что главное наследие международных спортивных мероприятий, в том числе Зимней универсиады-2019, — человеческий ресурс. Уверен, что и страна, и Красноярск после Студенческих игр получат профессиональную команду, которая еще не раз проявит себя».
Своими впечатлениями о мероприятии и столице Зимней универсиады-2019 поделился представитель делегации Австралии Иен Фитцпатрик: «Цель моего приезда — познакомиться с коллегами из других стран, поделиться австралийским опытом в сфере поддержки спортсменов и посмотреть, как Красноярск готовится к Студенческим играм. Я планирую приехать на Зимнюю универсиаду-2019 вместе с командой Австралии. Красноярск мне очень понравился, Енисей напомнил мне о моих родных местах, там тоже есть река. Я доволен условиями проживания в “Перьях”, нас тепло встретили, в общежитии есть все удобства».
Форум FISU — третье тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019. Его участников разместили в новом комплексе общежитий «Перья», расположенном в будущей Деревне Универсиады, чтобы таким образом проверить готовность помещений к приему большого числа жильцов.
Работа Форума Международной федерации студенческого спорта продлится до 10 августа включительно.