Мэр пообещал наказать виновных в вырубке деревьев в сквере на 9 Мая

Глава Красноярска Сергей Еремин пообещал наказать виновных в «варварской» вырубке деревьев в сквере по ул. 9 Мая. Как написал мэр на своей странице в Instagram, по данному факту сейчас проводится служебная проверка.

По словам местных жителей, в начале августа рабочие начали спиливать зеленые насаждения, чтобы разбить на участке от ул. Авиаторов до ул. Урванцева новый сквер с дорожками для скандинавской ходьбы. Они успели уничтожить больше трех десятков лиственниц и берез.

Глава города Сергей Еремин пообещал, что каждое срубленное дерево в сквере будет восстановлено.

«Ситуация в сквере по улице 9 Мая — это пример бездумной, халатной, равнодушной работы. Такой непрофессионализм будет наказан. Красноярцы проголосовали за благоустройство этого сквера, но никак не за уничтожение взрослых деревьев. Произошедшее должно стать уроком для всех ответственных», — отметил мэр.