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06:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области за полгода родились почти 200 двойняшек

В Иркутской области 198 двойняшек и две тройни родились в первой половине 2018 года. Как 6 августа напомнила пресс-служба Службы записи актов гражданского состояния региона (ЗАГС), в целом за весь 2017 год в регионе было зарегистрировано 313 двойняшек и пять троен.

Источник: Reuters

По данным службы ЗАГС Иркутской области, рождаемость в регионе за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года также выросла. К примеру, в прошлом году на свет появилось более 32 тыс. малышей, тогда как за половину 2018 года в области зарегистрировано почти 19 тыс. новорожденных.

Кроме этого, специалисты службы отмечают рост количества записей актов о рождении детей у матерей, не состоявших в браке. За прошедшие полгода зарегистрировано рождение почти 6 тыс. малышей, а за весь 2017 год — чуть более 10 тыс. новорождённых.

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