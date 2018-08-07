В Иркутской области за полгода родились почти 200 двойняшек
В Иркутской области 198 двойняшек и две тройни родились в первой половине 2018 года. Как 6 августа напомнила
В Иркутской области 198 двойняшек и две тройни родились в первой половине 2018 года. Как 6 августа напомнила
По данным службы ЗАГС Иркутской области, рождаемость в регионе за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года также выросла. К примеру, в прошлом году на свет появилось более 32 тыс. малышей, тогда как за половину 2018 года в области зарегистрировано почти 19 тыс. новорожденных.
Кроме этого, специалисты службы отмечают рост количества записей актов о рождении детей у матерей, не состоявших в браке. За прошедшие полгода зарегистрировано рождение почти 6 тыс. малышей, а за весь 2017 год — чуть более 10 тыс. новорождённых.