В Иркутской области за полгода родились почти 200 двойняшек

По данным службы ЗАГС Иркутской области, рождаемость в регионе за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года также выросла. К примеру, в прошлом году на свет появилось более 32 тыс. малышей, тогда как за половину 2018 года в области зарегистрировано почти 19 тыс. новорожденных.