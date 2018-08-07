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10:14 (мск), источник: Sputnik.md

Названа самая богатая девушка Instagram — фото

На профайл американки Кайли Дженнер подписаны 112 миллионов человек, а цена одной публикации на ее страничке составляет миллион долларов.

Состояние американской модели Кайли Дженнер приближается к миллиарду долларов. Девушка, которая является сестрой другой знаменитости — Ким Кардашьян, заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018, по версии онлайн-издания Hopper HQ.

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Стоимость одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. А всего у нее 112 миллионов подписчиков в Instagram. А еще у нее 25 миллионов последователей в Твиттере, миллионы подписчиков в Snарсhat.

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Зарубежные СМИ сообщают, что Кайли обошла основателя facebook Марка Цукерберга, став одной из самых молодых миллиардерш. Владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23. Кайли сейчас 20 и ее состояние — 900 миллионов долларов.

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