Названа самая богатая девушка Instagram — фото
На профайл американки Кайли Дженнер подписаны 112 миллионов человек, а цена одной публикации на ее страничке составляет миллион долларов.
На профайл американки Кайли Дженнер подписаны 112 миллионов человек, а цена одной публикации на ее страничке составляет миллион долларов.
Состояние американской модели Кайли Дженнер приближается к миллиарду долларов. Девушка, которая является сестрой другой знаменитости — Ким Кардашьян, заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018, по версии
Стоимость одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. А всего у нее 112 миллионов подписчиков в Instagram. А еще у нее 25 миллионов последователей в Твиттере, миллионы подписчиков в Snарсhat.
Зарубежные СМИ сообщают, что Кайли обошла основателя facebook Марка Цукерберга, став одной из самых молодых миллиардерш. Владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23. Кайли сейчас 20 и ее состояние — 900 миллионов долларов.