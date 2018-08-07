Названа самая богатая девушка Instagram — фото

Состояние американской модели Кайли Дженнер приближается к миллиарду долларов. Девушка, которая является сестрой другой знаменитости — Ким Кардашьян, заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018, по версии онлайн-издания Hopper HQ.

Стоимость одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. А всего у нее 112 миллионов подписчиков в Instagram. А еще у нее 25 миллионов последователей в Твиттере, миллионы подписчиков в Snарсhat.