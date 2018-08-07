Двух пропавших девочек нашли в Братском районе
Они пошли в гости к подруге и потеряли счет времени.
Они пошли в гости к подруге и потеряли счет времени.
Двух сестер, которые пропали в поселке Кежемский Братского района, разыскали в гостях у подруги. Оказалось, что девочки заигрались и потеряли счет времени, уточнили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в
О пропаже сестер, одной из которых девять, а другой шесть лет, заявил их дядя. Он рассказал полиции, что утром они пошли гулять, но к вечеру домой не вернулись. Мужчина начал искать девочек сам и выяснил, что вечером их видели вместе с подругой старшей сестры.
С девочками провели профилактическую беседу, а к родителям применены меры административного воздействия.