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08:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двух пропавших девочек нашли в Братском районе

Они пошли в гости к подруге и потеряли счет времени.

Двух сестер, которые пропали в поселке Кежемский Братского района, разыскали в гостях у подруги. Оказалось, что девочки заигрались и потеряли счет времени, уточнили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже сестер, одной из которых девять, а другой шесть лет, заявил их дядя. Он рассказал полиции, что утром они пошли гулять, но к вечеру домой не вернулись. Мужчина начал искать девочек сам и выяснил, что вечером их видели вместе с подругой старшей сестры.

Следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних тут же выехали в поселок, они рассматривали несколько версий случившегося, поскольку недалеко от поселка находится железная дорога, а вокруг — тайга. Однако позже удалось выяснить, что девочки могут быть дома у своей подруги, родители которой накануне уехали в Братск. Там девочек и обнаружили к полудню следующего дня.

С девочками провели профилактическую беседу, а к родителям применены меры административного воздействия.

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