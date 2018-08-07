Во вторник в Москве будет облачная и ветреная погода, местами пройдет дождь

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь ожидается во вторник в Московском регионе. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь», — говорится в сообщении.