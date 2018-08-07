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06:38 (мск), источник: ТАСС

Во вторник в Москве будет облачная и ветреная погода, местами пройдет дождь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Днем воздух в столице прогреется до 23 — 25 градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь ожидается во вторник в Московском регионе. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 23 — 25 градусов. Будет ветрено, ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью температура в Москве опустится до 12 — 14 градусов.

В Подмосковье во вторник днем температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла, ночью — до 9 — 14 градусов.

Ночью осадков в Московском регионе не ожидается.

Гидрометцентр объявил на 7 августа желтый уровень опасности в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.

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