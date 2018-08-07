Во вторник в Москве будет облачная и ветреная погода, местами пройдет дождь
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Днем воздух в столице прогреется до 23 — 25 градусов.
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Днем воздух в столице прогреется до 23 — 25 градусов.
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь ожидается во вторник в Московском регионе. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь», — говорится в сообщении.
В Подмосковье во вторник днем температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла, ночью — до 9 — 14 градусов.
Ночью осадков в Московском регионе не ожидается.
Гидрометцентр объявил на 7 августа желтый уровень опасности в Московском регионе