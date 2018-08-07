Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
У москвички украли дверь за миллион рублей
Джиджи Хадид приняла участие в провокационной фотосессии
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
«Аристократка»: Блёданс примерила широкополую шляпу
Саша Стриженова кардинально сменила прическу и похудела
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
06:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Заводы по производству iPhone оказались заражены

Компьютерный вирус на время приостановил работу нескольких заводов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая производит чипсеты для будущих смартфонов компании Apple. Руководство тайваньского предприятия заявило, что ряд заводских компьютеров были заражены 3 августа.

Разновидность вируса WannaCry на время приостановила работу нескольких заводов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая производит чипсеты для будущих смартфонов компании Apple. Об этом сообщает The Metro.

Руководство тайваньского предприятия заявило, что заражение ряда заводских компьютеров произошло 3 августа. Из-за обнаруженного вируса заводу пришлось временно остановить производство: все подразделения начали работать в полной мере только спустя три дня после инцидента.

Представители компании отметили, что WannaCry распространился из-за операционной ошибки во время установки программного обеспечения для нового инструмента. Тем не менее вредоносный код не нарушил целостность данных и не передал конфиденциальную информацию в руки злоумышленников. Однако остановка производства может привести к задержке поставок и повышенным расходам.

По словам гендиректора TSMC Си Си Вей (C.C. Wei), подобный инцидент произошел в компании впервые. «Не бывает такого, чтобы люди никогда не ошибались. Мы изменили систему на автоматическое обнаружение вирусов, поэтому такая ошибка снова не повторится», — заявил Вей.

В конце марта вирус WannaCry атаковал американскую авиастроительную компанию Boeing. Инженеры боялись, что вредоносный код может нанести урон программному обеспечению бортовых компьютеров, однако важное оборудование не пострадало.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Петросян о разводе: «Я такой дурак!»
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Чем известен американский остров, который когда-то был русским
На популярном египетском курорте акула убила туриста
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь