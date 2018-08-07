Старейшую школу Красноярска закрывают на ремонт

Красноярскую школу № 21 на проспекте Свободном закрывают на реконструкцию, рассказали в мэрии. Сейчас каменное здание 1957 года постройки находится в аварийном состоянии. Во время ремонта здесь усилят фундамент, заменят перекрытия, крышу, полы, окна и двери. Также восстановят кирпичную кладку и инженерные сети.

На время ремонта почти 550 учеников вместе с учителями «переедут» в другие общеобразовательные учреждения.

Начальная школа (1−4 классы) будет учиться в здании начальной школы гимназии «Универс» (Корнеева, 50 а). Занятия 1-го класса пройдут в первую смену, 2, 3, 4 классы будут заниматься во вторую.

Подростковая школа (5−7 классы) будет учиться в здании школы № 19 (Толстого, 43). Первую смену оставят для пятиклассников, 6 и 7 классы будут учиться во вторую смену.

Старшая школа (8−11 классы) «переедет» в гимназию № 9 на Мечникова, 13. В первую смену будут заниматься 9 и 11 классы, во вторую — 8 и 10 классы.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 246−01−11.

Справка:

Школа № 21 была построена в 1957 году. Здание украшено лепниной. Первые ученики школы заложили парк Телевизорного заводы, стали родоначальниками трудовых субботников. В 60-е годы здесь появился первый в городе школьный оркестр.