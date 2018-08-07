Врачи президентской клиники будут проводить операции при помощи роботов
Врачи больницы медицинского центра управления делами президента будут проводить операции с минимальным вмешательством при помощи
Врачи больницы медицинского центра управления делами президента будут проводить операции с минимальным вмешательством при помощи
Президентская клиника работает над созданием референсного центра роботизированных технологий.
«Степень травматизации при такой операции существенно снижается, и пациент быстрее восстанавливается. Хирург управляет манипуляциями, которые проводит робот, и в этом есть несколько преимуществ: робот, в отличие от человека, не устает; он четко и точно выполняет длительные вмешательства, без тремора, что
«Внедрение любой технологии нужно начинать с подготовки людей. Первая группа докторов нашей клиники уже этой осенью отправится на стажировку в Европу: там они пройдут курс обучения работе с
«Самое важное, что с появлением роботов в медицине улучшилась точность проводимых операций, особенно в лечении рака. Мы теперь видим лучше, точнее: у пациентов отпадает необходимость проходить дополнительные этапы химиотерапии и других исследований. Много важной работы впереди, поэтому я здесь, чтобы помочь докторам Больницы улучшить навыки работы с роботом. Мы готовы сотрудничать, ведь в этой клинике есть все элементы успеха, и я горд быть здесь, работать здесь», — говорит доктор Давид Самади.
Первые операции с использованием