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10:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске у Шинного кладбища планируют построить новый храм

Епархии осталось получить одобрение на публичных слушаниях.

В Красноярске в Ленинском районе у Шинного кладбища планируют построить новый храм. Постановление о проведении публичных слушаний проекта опубликовано на сайте мэрии.

В администрацию с просьбой о возведении храма обратилась местная религиозная организация православного прихода храма в честь иконы Божией Матери.

К слову, епархия получила участок для строительства храма ещё в 2014 году. Сейчас там расположена кладбищенская часовня. На возведение самого храма верующие собирали деньги собственными силами.

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