В Красноярске у Шинного кладбища планируют построить новый храм

В Красноярске в Ленинском районе у Шинного кладбища планируют построить новый храм. Постановление о проведении публичных слушаний проекта опубликовано на сайте мэрии.

В администрацию с просьбой о возведении храма обратилась местная религиозная организация православного прихода храма в честь иконы Божией Матери.