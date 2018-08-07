В Красноярске у Шинного кладбища планируют построить новый храм
Епархии осталось получить одобрение на публичных слушаниях.
Епархии осталось получить одобрение на публичных слушаниях.
В Красноярске в Ленинском районе у Шинного кладбища планируют построить новый храм. Постановление о проведении публичных слушаний проекта опубликовано на сайте мэрии.
В администрацию с просьбой о возведении храма обратилась местная религиозная организация православного прихода храма в честь иконы Божией Матери.
К слову, епархия получила участок для строительства храма ещё в 2014 году. Сейчас там расположена кладбищенская часовня. На возведение самого храма верующие собирали деньги собственными силами.