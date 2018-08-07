Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новое лицо Кабаевой высмеяли даже фанаты
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Важную улицу перекроют на месяц во Владивостоке

Ремонт теплотрассы ограничит движение по улице Фадеева во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Со среды, 8 августа, будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Фадеева в районе дома № 31а. Это связано с проведением АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация» ремонта теплотрассы.

Ограничение продлится с 00 часов 8 августа до 23 часов 59 минут 5 сентября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Фадеева, Спортивная и Борисенко.

Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с утвержденной на время проведения работ схемой организации дорожного движения.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
 Дело Скрипалей: Лондон требует экстрадиции подозреваемых из России
Эти дома Владивостока останутся без горячей воды
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
К чему приведут санкции США на вложения в российский госдолг
Вся Южная Америка станет безвизовой для россиян
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые опровергли миф об эволюции человека
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь