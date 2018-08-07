Важную улицу перекроют на месяц во Владивостоке

Источник: РИА "Новости"

Со среды, 8 августа, будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Фадеева в районе дома № 31а. Это связано с проведением АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация» ремонта теплотрассы.

Ограничение продлится с 00 часов 8 августа до 23 часов 59 минут 5 сентября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Фадеева, Спортивная и Борисенко.

Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с утвержденной на время проведения работ схемой организации дорожного движения.