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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

550 кемеровчан получили уголь в рамках благотворительной акции

Для этих целей выделено 3 348 тонн сортового угля.

В Кемерове продолжается благотворительная акция, приуроченная к Дню шахтера.

По сообщению пресс-службы городской администрации, всего в рамках акции уголь получат 837 человек.

Бесплатный уголь получат горожане, которые не имеют льгот на приобретение топлива, люди пожилого возраста с пенсиями, не превышающими 150% величины прожиточного минимума, малоимущие семьи с детьми, малоимущие трудоспособные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Для проведения благотворительной акции выделено 3 348 тонн сортового угля. На доставку угля из городского бюджета пойдет 1 229 470 рублей.

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