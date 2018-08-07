Ушел из жизни профессор Владимир Аликин
В Перми на 70-ом году жизни скончался доктор технических наук, профессор Владимир Аликин.
В Перми на 70-ом году жизни скончался доктор технических наук, профессор Владимир Аликин.
Владимир Аликин более 40 лет работал на ведущих пермских предприятиях: ОАО Сорбент, ФГУП Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, ЗАО
Как преподаватель и научный руководитель, подготовил трех докторов и 18 кандидатов наук. Автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 249 авторских свидетельств и патентов, 17 книг и монографий.
Владимир Аликин вел активную политическую жизнь. В 2006 году был избран депутатом Пермской городской думы IV созыва от Кировского района. С 2007 — член Совета Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Пермском крае. В 2017 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пермского края. В 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам депутатов Краснокамской городской Думы.