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07:41 (мск), источник: NewsKo

Ушел из жизни профессор Владимир Аликин

В Перми на 70-ом году жизни скончался доктор технических наук, профессор Владимир Аликин.

Владимир Аликин более 40 лет работал на ведущих пермских предприятиях: ОАО Сорбент, ФГУП Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, ЗАО Искра-Энергетика, возглавлял ФГУП «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем» (НИИУМС), ОАО НИИУМС. Занимался военным и гражданским производством, а также разработками в сфере экологии.

Как преподаватель и научный руководитель, подготовил трех докторов и 18 кандидатов наук. Автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 249 авторских свидетельств и патентов, 17 книг и монографий.

Владимир Аликин вел активную политическую жизнь. В 2006 году был избран депутатом Пермской городской думы IV созыва от Кировского района. С 2007 — член Совета Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Пермском крае. В 2017 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пермского края. В 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам депутатов Краснокамской городской Думы.

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