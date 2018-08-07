Ушел из жизни профессор Владимир Аликин

Владимир Аликин более 40 лет работал на ведущих пермских предприятиях: ОАО Сорбент, ФГУП Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, ЗАО Искра-Энергетика, возглавлял ФГУП «Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем» (НИИУМС), ОАО НИИУМС. Занимался военным и гражданским производством, а также разработками в сфере экологии.

Как преподаватель и научный руководитель, подготовил трех докторов и 18 кандидатов наук. Автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 249 авторских свидетельств и патентов, 17 книг и монографий.