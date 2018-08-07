Клещи в Омской области нагуливают аппетит
Роспотребнадзор по Омской области привел новые данные об активности клещей в регионе. На начало августа с жалобами на укусы этих насекомых обратились 3477 человек, в том числе 1088 детей.
Роспотребнадзор по Омской области привел новые данные об активности клещей в регионе. На начало августа с жалобами на укусы этих насекомых обратились 3477 человек, в том числе 1088 детей.
В Омске обратилось за медицинской помощью
При этом насекомые продолжают переносить опасные заболевания: зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 1 случай заболевания клещевым боррелиозом, 2 случая заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека.
По состоянию на 3 августа 2018 года в лабораториях исследовано 3012 экземпляров клещей от граждан. Удельный вес зараженных вирусом клещевого энцефалита составил 3%. В прошлом году эта цифра составляла 2,2%.
Летняя жара пошла на спад, и теперь специалисты ждут нового всплеска активности кровососущих насекомых.