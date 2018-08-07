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07:38 (мск), источник: СуперОмск

Клещи в Омской области нагуливают аппетит

Роспотребнадзор по Омской области привел новые данные об активности клещей в регионе. На начало августа с жалобами на укусы этих насекомых обратились 3477 человек, в том числе 1088 детей.

В Омске обратилось за медицинской помощью из-за укуса клеща 1228 человек, в том числе, 341 ребенок.

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При этом насекомые продолжают переносить опасные заболевания: зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 1 случай заболевания клещевым боррелиозом, 2 случая заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека.

По состоянию на 3 августа 2018 года в лабораториях исследовано 3012 экземпляров клещей от граждан. Удельный вес зараженных вирусом клещевого энцефалита составил 3%. В прошлом году эта цифра составляла 2,2%.

Летняя жара пошла на спад, и теперь специалисты ждут нового всплеска активности кровососущих насекомых.

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