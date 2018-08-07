Мэр Самары распорядилась, чтобы город подготовили к отопительному сезону до 15 сентября

Источник: Pro Город Самара

В этом году в Самаре планируют переложить 6475 погонных метров тепловых сетей, в том числе по улице XXII Партсъезда, Стара-Загора, Теннисная, Кабельная, Ново-Вокзальная и по Заводскому шоссе. Об этом сообщила Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.

По ее словам особое внимание уделяет подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Следовательно к холодам уже готовы 61% жилых домов, 68,6% объектов образования, 62,2% объектов культуры и столько же спортивных объектов.