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09:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэр Самары распорядилась, чтобы город подготовили к отопительному сезону до 15 сентября

В настоящее время город готов на 65%.

Источник: Pro Город Самара

В этом году в Самаре планируют переложить 6475 погонных метров тепловых сетей, в том числе по улице XXII Партсъезда, Стара-Загора, Теннисная, Кабельная, Ново-Вокзальная и по Заводскому шоссе. Об этом сообщила Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.

По ее словам особое внимание уделяет подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Следовательно к холодам уже готовы 61% жилых домов, 68,6% объектов образования, 62,2% объектов культуры и столько же спортивных объектов.

Кроме того, она пояснила, что Самара готовы к отопительному сезону уже на 65%. Однако данная цифра не до конца устроила мэра города. В связи с этим. Елена Лапушка распорядилась, чтобы все работы взяли под более четкий контроль и выполнили до 15 сентября.

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