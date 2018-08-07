Мэр Самары распорядилась, чтобы город подготовили к отопительному сезону до 15 сентября
В настоящее время город готов на 65%.
В настоящее время город готов на 65%.
В этом году в Самаре планируют переложить 6475 погонных метров тепловых сетей, в том числе по улице XXII Партсъезда,
По ее словам особое внимание уделяет подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Следовательно к холодам уже готовы 61% жилых домов, 68,6% объектов образования, 62,2% объектов культуры и столько же спортивных объектов.
Кроме того, она пояснила, что Самара готовы к отопительному сезону уже на 65%. Однако данная цифра не до конца устроила мэра города. В связи с этим. Елена Лапушка распорядилась, чтобы все работы взяли под более четкий контроль и выполнили до 15 сентября.