Дорогу Хабаровск-Комсомольск передают в федеральную собственность
Такое решение позволит освободить финансы на другие дороги края.
Такое решение позволит освободить финансы на другие дороги края.
Автомобильную дорогу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре готовят к передаче в федеральную собственность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Оформление документов началось вскоре после принятия в эксплуатацию трассы
— На полное содержание этой трассы по всем нормативам у нас никогда денег не хватало, — пояснил губернатор. — Отдадим её в федеральную собственность, у них денег больше, а нам такое решение освободит руки и финансы на другие трассы. Край у нас большой, расстояния большие, дорогу
— Нам нужно понять, как будет распределяться финансирование, в каких долях, тогда мы сможем рассчитать, как и когда начнём строить новые дороги, — сказал губернатор Хабаровского края. — Да, вопросы, связанные с федеральным бюджетом, всегда сложные, но нужно доказывать приоритет и пользу для края, районов и — если мы правильно показываем проект — всегда находим поддержку. Также глава региона коснулся хода работ по проекту «Безопасные и качественные дороги», по которому Хабаровская агломерация получила на модернизацию дорог значительные средства — 1,8 млрд рублей в прошлом году и 1,4 млрд в нынешнем. До осени 2017 года удалось закончить работы на 57 объектах, в нынешнем ремонтном сезоне таких вдвое больше, 114.
— Есть сложности, есть рабочие моменты, которые решаются в обычном порядке, — отметил Вячеслав Шпорт. — По моим ощущениям, мы с задачей справимся. Воронежское шоссе, Берёзовское, везде стоит задача уйти от заплаток — по большому счёту, город переодевается в новые дороги. Если есть грамотный специалист, который видит, что подрядчик
— Проспект Ленина в Комсомольске в этом году почти новый, улицу Лазо тоже в этом году закончат, Комшоссе в следующем году — все основные направления будут выполнены в лучшем виде, а мелкие пусть мэрия уже делает сама. Надо немного потерпеть и в Хабаровске и Комсомольске будут отличные дороги, — завяил Вячеслав Шпорт.