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07:57 (мск), источник: ЕАН

На Средний Урал возвращается жара

В Свердловскую область возвращается жара: сегодня и завтра в дневное время столбики термометров могут достигать +28 градусов. Ночами прохладнее: +12, +18 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В Екатеринбурге сегодня, 7 августа, гроза ожидается во второй половине дня. Ветер южный, юго-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +25, +27 градусов.

Ночью, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, будет прохладнее, +15, +17, а завтра днем снова потеплеет до +22, +24 градусов. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Впрочем, наслаждаться теплом екатеринбуржцам предстоит недолго — уже в четверг, 9 августа, будет облачно и дождливо. Дневные температуры составят +15, +17 градусов.

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