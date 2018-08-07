На Средний Урал возвращается жара

Источник: Reuters

В Екатеринбурге сегодня, 7 августа, гроза ожидается во второй половине дня. Ветер южный, юго-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +25, +27 градусов.

Ночью, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, будет прохладнее, +15, +17, а завтра днем снова потеплеет до +22, +24 градусов. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.