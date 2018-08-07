На Средний Урал возвращается жара
В Свердловскую область возвращается жара: сегодня и завтра в дневное время столбики термометров могут достигать +28 градусов. Ночами прохладнее: +12, +18 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.
В Свердловскую область возвращается жара: сегодня и завтра в дневное время столбики термометров могут достигать +28 градусов. Ночами прохладнее: +12, +18 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.
В Екатеринбурге сегодня, 7 августа, гроза ожидается во второй половине дня. Ветер южный,
Ночью, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, будет прохладнее, +15, +17, а завтра днем снова потеплеет до +22, +24 градусов. Ветер западный,
Впрочем, наслаждаться теплом екатеринбуржцам предстоит недолго — уже в четверг, 9 августа, будет облачно и дождливо. Дневные температуры составят +15, +17 градусов.