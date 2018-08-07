Уфимцев приглашают на праздник в средневековом стиле

В День яблок, а именно так будет называться мероприятие, уфимцы смогут не только приобрести необходимое, но и провести досуг «по-средневековому». На площадках будут работать ремесленные мастерские, праздничную атмосферу будут создавать музыканты, танцоры и актеры. Кроме того, гости смогут увидеть настоящий рыцарский турнир. Маленьким зрителям также обещают развлечения.