«Бегали в туалет в магазин». Почему из-за должника в доме страдают все
Жильцы дома в одном из спальных районов Ярославля больше недели сидели без воды. Виной всему
Жильцы дома в одном из спальных районов Ярославля больше недели сидели без воды. Виной всему
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жильцы дома в одном из спальных районов Ярославля больше недели сидели без воды. Виной всему
«Нужна вода — таскайте ведрами!».
Один из жильцов дома номер десять по улице Нефтяников Владимир Епифанцев рассказал корреспонденту РИА Новости, что горячую воду отключили
«Мы на пятом этаже, должник — на втором. В его квартире никто не живет. Раньше там обитала бабушка, но она умерла. Потом жилье сдавали маргиналам, что они делали там, мы не знаем, не раз приезжала полиция. Есть сын — собственник, который живет в
Владимир рассказывает, что коммунальщики молча вывели шланг
«Особенно “повезло” тем, кто на пятом этаже, — в доме нет лифта. На нижних этажах живут старушки, семьи с маленькими детьми. Соседский ребенок бегал в туалет в ближайший торговый центр», — вспоминает собеседник.
Коммунальщики вывели из подвала шланг для подачи холодной воды.
Без решения суда управление ЖКХ квартиру вскрывать не решалось. Оказавшиеся в безвыходной ситуации жители даже подали заявление в прокуратуру района. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что срок рассмотрения такого заявления 30 дней.
Писать везде.
Истории, когда
Наболевший вопрос: как попасть в квартиру, если жильцы упорно не идут на контакт? Юрист Сергей Приходин, специализирующийся по коммунальным проблемам, рассказал РИА Новости, что, с точки зрения закона, это нарушение прав человека.
«В Жилищном кодексе есть статья “Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения”. Там говорится, что никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования им, в том числе в праве получения коммунальных услуг. Иными словами, владение жилищем неприкосновенно, но вместе с тем это не должно создавать угрозу другим людям и их общественным интересам», — объясняет он.
По мнению Приходина, в такой конфликтной ситуации можно говорить и об угрозе жизни, а это уже статья Уголовного кодекса. «Под нее можно подтянуть что угодно. Например, если в доме есть маломобильные граждане, инвалиды, маленькие дети, если им срочно понадобится вода, просто так достать ее они не смогут. Это действительно угроза жизни», — комментирует он.
Адвокат уточняет, что сейчас в подобных случаях доступ разрешен правоохранительным органам, но вот вопрос взаимодействия с коммунальными службами никак не проработан. «Это обнажает несовершенство законодательства. Здесь должны применяться новые и более жесткие требования по чрезвычайной ситуации. Если хозяин аварийной квартиры
«Прежде всего, проблема в том, что никто не занимается контролем. Органы полиции, прокуратуры, Роспотребнадзор — у каждой инстанции есть безграничные возможности пенять друг на друга, а как такового организатора нет. Мы считаем, что последнее слово должно быть за госорганами, администрацией района или города», — резюмирует Приходин.
Выдумки коммунальщиков.
Пытаясь хоть
«Я живу в семиэтажном доме на последнем этаже. Когда был в отъезде, компания, обслуживающая лифты в нашем доме, отключила их. В офисе сообщили, что некоторые жильцы задолжали по оплате и якобы компания имеет право приостановить обслуживание лифтов до момента погашения всей задолженности. Показать договор, где это прописано, отказались», — рассказал РИА Новости житель Сочи Ренат Павленко (фамилия изменена).
Однако, утверждают эксперты, подобные меры незаконны, нужно жаловаться в жилищную инспекцию или сразу в прокуратуру.
Во многих домах есть жители, которые не платят за электричество не месяцами, а годами. Порой управляющие компании просто раскидывают эти долги на добросовестных плательщиков как «электроэнергию МОП» (места общего пользования — лифты, коридоры, насосы воды). Распределяют в зависимости от площади жилья, поэтому суммы могут быть неравномерными.
Другой способ вразумить должников — поставить заглушки на канализационный выход, чтобы закрыть доступ воде. Если долг небольшой — ставят
В Сети даже появились сайты организаций по установке и снятию таких заглушек: услуга стоит десять тысяч рублей. Коммунальщики уверяют, что закон они не нарушают: постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг» запрещает отключать в жилых домах отопление и холодную воду. А про канализацию там ни слова.
Однако установка заглушки должникам без их уведомления тоже незаконна, указывает Сергей Приходин.