Из-за ремонта сетей в Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Красных Командиров

В Екатеринбурге ради ремонта теплотрассы закроют проезд по улице Красных Командиров. ООО «АвантаСтрой» займется реконструкцией сетей на участке от Шефской до Таганской. Проехать здесь нельзя будет чуть более двух месяцев — с 6 августа по 15 октября.