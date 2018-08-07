Из-за ремонта сетей в Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Красных Командиров
Проехать здесь нельзя будет с 6 августа по 15 октября.
Проехать здесь нельзя будет с 6 августа по 15 октября.
В Екатеринбурге ради ремонта теплотрассы закроют проезд по улице Красных Командиров. ООО «АвантаСтрой» займется реконструкцией сетей на участке от Шефской до Таганской. Проехать здесь нельзя будет чуть более двух месяцев — с 6 августа по 15 октября.
— Дорожные службы приносят горожанам свои извинения за неудобства, просят отнестись к этому вопросу с пониманием и планировать маршрут поездки заранее, — сообщили в мэрии.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Шефской, Лобкова, Донской, и Энтузиастов.