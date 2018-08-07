Первый замминистра спорта РТ: «В Татарстане начато строительство еще двух бассейнов»

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Арсений Маврин). Завтра в Татарстане с участием Президента республики будут открыты девять плавательных бассейнов. Строительство еще двух уже начато. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Кроме этих девяти бассейнов, что мы вводим в эксплуатацию, начинается строительство бассейнов в Высокогорском и Муслюмовском районах, и запланировано строительство в Усадах Лаишевского района» Шайхутдинов

Вероятно, бассейнов будет построено еще больше. В частности, речь идет о столице республики, поделился первый замминистра: «в Казани действуют 35 бассейнов, но во многие из них невозможно попасть ни за какие деньги: кто успел — взяли абонементы, принять остальных желающих не позволяют ограничения пропускной способности чаш. Вопрос стоит настолько остро, что мы планируем в столице Татарстана еще несколько бассейнов. Вопрос прорабатывается».

Близка к финалу программа строительства спорткомплексов. В настоящее время новые здания возводятся в Сабинском, Дрожжановском, Алексеевском и Черемшанском районах. В ближайшее время будет сдан спорткомплекс в Апастовском районе. Скоро спортзал появится и в Усадах.

Успехи хоккейного клуба «АК барс» неизменно ведут к росту популярности секций хоккея. «Президентом Татарстана было принято решение во всех районах, где пока нет ледовых дворцов, предусмотреть их строительство. Малогабаритных, тренировочных, без трибун, но позволяющих всем желающим заниматься хоккеем, фигурным катанием, а в свободное время просто прийти покататься на коньках», — сообщил Халил Шайхутдинов.