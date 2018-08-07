В Евпатории включили фонтан, не работавший 30 лет
После 30-ти летнего перерыва в Евпатории заработал обновленный фонтан, расположенный на набережной им. Горького.
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После 30-ти летнего перерыва в Евпатории заработал обновленный фонтан, расположенный на набережной им. Горького.
Теперь фонтан стал световым. На его восстановление ушло более месяца. Ожидается, что торжественное открытие объекта состоится уже в ближайшие выходные.
Отметим, что ранее в Евпатории был запущен фонтан на набережной им. Терешковой и возле площади Моряков.