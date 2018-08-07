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10:29 (мск), источник: НИА Крым

В Евпатории включили фонтан, не работавший 30 лет

После 30-ти летнего перерыва в Евпатории заработал обновленный фонтан, расположенный на набережной им. Горького.

Теперь фонтан стал световым. На его восстановление ушло более месяца. Ожидается, что торжественное открытие объекта состоится уже в ближайшие выходные.

Отметим, что ранее в Евпатории был запущен фонтан на набережной им. Терешковой и возле площади Моряков.

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