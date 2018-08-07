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08:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Амур» выйдет на пик формы к началу сезона — Николай Борщевский

Главный тренер команды рассказал о подготовке к регулярному чемпионату.

О подготовке ХК «Амур» к новому сезону и итогах двух поражениях во Владивостоке главный тренер хабаровской хоккейной команды Николай Борщевский рассказал Russia-Hockey.ru. ИА «Хабаровский край сегодня» публикует интервью с сокращениями.

 — Результаты контрольных встреч с нашими соседями из «Адмирала» и, в частности, лишь один гол, забитый нами за 120 минут, показали те моменты, на которые обязаны обратить дополнительное внимание. Прежде всего, речь о командной дисциплине и реализации голевых моментов, — считает Николай Борщевский.

Главный тренер отметил, что целостной игры не получилось во многом из-за того, что «Амур» провел значительный отрезок времени в меньшинстве, но после двух матчей возможности команды стали более понятны штабу.

 — Мы взяли во Владивосток 33 хоккеиста, посмотрели в деле практически всех, получили много информации. Индивидуальных оценок не даем, но в Астану на Кубок президента Казахстана возьмем уже более компактный состав, приближенный к заявке из 27−30 человек. Думаем, что в Астане в матчах с тремя амбициозными командами — «Барысом», «Нефтехимиком» и сборной Казахстана — ведущие хоккеисты получат уже больше игрового времени, — сказал Николай Борщевский.

По его словам, молодые игроки в Астану не полетят — они будут получать максимум игровой практики в составе «Амурских Тигров». Однако тренер отметил, что в основную команду их будут вызывать в ходе регулярного чемпионата.

Наставник рассказал о том, когда вернутся в строй травмированные ранее капитан команды Виталий Атюшов и форвард Кирилл Рассказов.

 — После травмы Атюшов работает в Хабаровске по индивидуальному плану. В Астану капитан отправится вместе с командой, но скорее всего сыграет только на следующем этапе подготовки — в контрольных матчах уже в Чехии.

Кирилла Рассказова, по словам наставника, ждет долгое восстановление после операции на колене. Точных сроков его возвращения в строй пока нет.

Новый вратарь хабаровчан Либор Кашик показал в составе «Амура» достойный дебют, считает главный тренер команды.

 — На Кубке президента Казахстана Кашик получит больше игровой практики. Евгений Аликин составляет ему конкуренцию и тоже сыграет в Астане, — уточнил Николай Борщевский.

Выйти на пик подготовки команда планирует к концу августа. Напомним, регулярный сезон «Амур» начнет с выездного матча против московского «Спартака» 2 сентября. Первую домашнюю серию «тигры» откроют с «Адмиралом» 12 и 14 сентября.

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