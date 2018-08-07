«Амур» выйдет на пик формы к началу сезона — Николай Борщевский
Главный тренер команды рассказал о подготовке к регулярному чемпионату.
Главный тренер команды рассказал о подготовке к регулярному чемпионату.
О подготовке ХК «Амур» к новому сезону и итогах двух поражениях во Владивостоке главный тренер хабаровской хоккейной команды Николай Борщевский рассказал
— Результаты контрольных встреч с нашими соседями из «Адмирала» и, в частности, лишь один гол, забитый нами за 120 минут, показали те моменты, на которые обязаны обратить дополнительное внимание. Прежде всего, речь о командной дисциплине и реализации голевых моментов, — считает Николай Борщевский.
— Мы взяли во Владивосток 33 хоккеиста, посмотрели в деле практически всех, получили много информации. Индивидуальных оценок не даем, но в Астану на Кубок президента Казахстана возьмем уже более компактный состав, приближенный к заявке из 27−30 человек. Думаем, что в Астане в матчах с тремя амбициозными командами — «Барысом», «Нефтехимиком» и сборной Казахстана — ведущие хоккеисты получат уже больше игрового времени, — сказал Николай Борщевский.
По его словам, молодые игроки в Астану не полетят — они будут получать максимум игровой практики в составе «Амурских Тигров». Однако тренер отметил, что в основную команду их будут вызывать в ходе регулярного чемпионата.
Наставник рассказал о том, когда вернутся в строй травмированные ранее капитан команды Виталий Атюшов и форвард Кирилл Рассказов.
— После травмы Атюшов работает в Хабаровске по индивидуальному плану. В Астану капитан отправится вместе с командой, но скорее всего сыграет только на следующем этапе подготовки — в контрольных матчах уже в Чехии.
Новый вратарь хабаровчан Либор Кашик показал в составе «Амура» достойный дебют, считает главный тренер команды.
— На Кубке президента Казахстана Кашик получит больше игровой практики. Евгений Аликин составляет ему конкуренцию и тоже сыграет в Астане, — уточнил Николай Борщевский.
Выйти на пик подготовки команда планирует к концу августа. Напомним, регулярный сезон «Амур» начнет с выездного матча против московского «Спартака» 2 сентября. Первую домашнюю серию «тигры» откроют с «Адмиралом» 12 и 14 сентября.