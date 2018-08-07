Слепой путешественник добрался из Калининграда до Хабаровска на попутках

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске побывал незрячий путешественник Владимир Васкевич. Краевая столица стала 15-м городом в его маршруте. В поездку по стране житель Екатеринбурга отправился из самого западного региона России, а добраться до Дальнего Востока ему помогли водители попутных машин, сообщает портал «Губерния».

Владимир Васкевич объехал 20 стран мира, среди которых Чехия, Нидерланды, Германия, Франция, Белоруссия, Турция, Египет. Свой опыт слепой от рождения екатеринбуржец описал в книге «Путешествие без границ».

«Сейчас XXI век на дворе, существует множество технологий, которые позволяют незрячим путешествовать самостоятельно. Есть специальный телефон с функцией озвучивания: я могу пользоваться социальными сетями и навигатором, определять денежные купюры или цвет рубашки», — поделился Владимир.

В этом году путешественник решил пересечь родную страну: проехать от Калининграда до Владивостока. Поездку он совершил, используя так называемый райдшеринг — путешественник находил в Интернете автолюбителей, которые собирались отправиться в нужный ему город, и в обмен на место в машине брал на себя расходы на бензин. По мнению Владимира, райдшеринг безопаснее автостопа, потому что можно заранее познакомиться с водителем, и обходится дешевле: к моменту приезда в Хабаровск Владимир потратил на дорогу 13 тысяч рублей.

Составляя впечатление о городе, путешественник ориентируется на запахи.

«Запах зависит от климата, от национальности, культуры. На Востоке (допустим, в Средней Азии) города пахнут по-другому. Также запах зависит от времени года: если это Рождество, то в Европе это сладкий запах ванили, рождественских булочек или пражского мяса, которое жарят на вертеле», — говорит Владимир.

Хабаровск же напомнил Владимиру уральскую столицу.

«Хабаровск мне показался родным городом, очень похож на Екатеринбург. Еще не понял, почему так: то ли я соскучился по Екатеринбургу, то ли правда что-то общее здесь есть. Для незрячих [в Хабаровске] удобно, что большая часть города построена по ленинградскому проекту — прямоугольные квартальчики, перпендикулярные улицы», — говорит путешественник.

Кроме того, Владимир отметил звуковые светофоры, которыми оснащены перекрестки, и тактильную плитку на набережной города.