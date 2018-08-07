Слепой путешественник добрался из Калининграда до Хабаровска на попутках
Владимир Васкевич проехал через всю Россию, а перед этим побывал в 20 странах.
Владимир Васкевич проехал через всю Россию, а перед этим побывал в 20 странах.
В Хабаровске побывал незрячий путешественник Владимир Васкевич. Краевая столица стала 15-м городом в его маршруте. В поездку по стране житель Екатеринбурга отправился из самого западного региона России, а добраться до Дальнего Востока ему помогли водители попутных машин, сообщает портал «Губерния».
Владимир Васкевич объехал 20 стран мира, среди которых Чехия, Нидерланды, Германия, Франция, Белоруссия, Турция, Египет. Свой опыт слепой от рождения екатеринбуржец описал в книге «Путешествие без границ».
«Сейчас XXI век на дворе, существует множество технологий, которые позволяют незрячим путешествовать самостоятельно. Есть специальный телефон с функцией озвучивания: я могу пользоваться социальными сетями и навигатором, определять денежные купюры или цвет рубашки», — поделился Владимир.
Составляя впечатление о городе, путешественник ориентируется на запахи.
«Запах зависит от климата, от национальности, культуры. На Востоке (допустим, в Средней Азии) города пахнут
Хабаровск же напомнил Владимиру уральскую столицу.
«Хабаровск мне показался родным городом, очень похож на Екатеринбург. Еще не понял, почему так: то ли я соскучился по Екатеринбургу, то ли правда
Сейчас незрячий путешественник уже добрался до Владивостока. Об этом он написал на своей страничке во «Вконтакте».