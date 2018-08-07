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08:44 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокцы жалуются на работу транспорта и просят отремонтировать дороги

За неделю в администрацию Владивостока обратились 513 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа». Среди них — жалобы и предложения от местных жителей.

Источник: Восток Медиа

Самыми популярными стали заявления с просьбой провести ремонтные работы на тех или иных участках дорог, в большинстве случаев люди просят отремонтировать внутриквартальные проезды. Актуальным остаются и вопросы законности установки нестационарных торговых объектов, гаражей и так далее.

Так, по словам одного из местных жителей, в районе дома по улице Калинина, 242, вдоль тротуара установлены торговые павильоны, у которых нет документов. Продавцы выносят на улицу ящики с овощами, и пройти по тротуару становится проблематично, а с коляской и вовсе невозможно.

«На Светланской торговля законна? Там ходить неудобно. Народу много, приходится лавировать между бусами и людьми», житель приморской столицы.

Также некоторых их заявителей заинтересовал вопрос, что делать в том случае, если во дворе третий год подряд стоит бесхозная машина, и можно ли её оттуда как-нибудь убрать.

Ещё одной популярной проблемой стала работа общественного транспорта. Жители присылают свои жалобы на работу тех или иных автобусов на маршрутах. В управлении транспорта подчёркивают, что все обращения ставятся на контроль, по ним проводятся проверки и предприятия-перевозчики, а также водители, привлекаются к ответственности и за правонарушения расплачиваются крупными штрафами.

«Все обращения сразу же фиксируются и передаются на рассмотрение и исполнение ответственным специалистам профильных управлений. В части ремонта дорог, если такой не запланирован в ближайшее время, то адрес вносится в перспективный план. В части земельного контроля и вопросов законности установки объектов специалисты АТУ районов ежедневно фиксируют правонарушения — самовольно установленные гаражи, торговые павильоны, незаконную рекламу и т. д. Такие объекты выявляются и попадают под демонтаж, если собственник не убирает его самостоятельно», отмечают специалисты администрации города.

К слову, совсем недавно РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ремонтом городских дорог недоволен и сам глава Владивостока. Виталий Веркеенко резко раскритиковал организацию и качество работы подрядчиков и поручил синхронизировать дорожный ремонт с ремонтом инженерных сетей.

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