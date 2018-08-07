Вот так встреча: нелегальные «автоблизнецы» пересеклись в Приморье
В сообществе «Нновый Владивосток» Вконтакте опубликовали фотографию встречи двух автомобилей с одинаковыми номерами, сообщает DEITA. RU.
В сообществе «Нновый Владивосток» Вконтакте опубликовали фотографию встречи двух автомобилей с одинаковыми номерами, сообщает DEITA. RU.
«Трогательное фото: встреча двух братьев близнецов, разделенных еще при рождении» — так обозвали данную ситуацию администраторы паблика.
Очевидно, что один из владельцев нарушил закон, но только кто именно — сразу установить сложно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Михаил Грач.