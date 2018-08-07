Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Джанабаева, Валерия и Монро: как правильно носить комбинезон
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Джанабаева, Валерия и Монро: как правильно носить комбинезон
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Вот так встреча: нелегальные «автоблизнецы» пересеклись в Приморье

В сообществе «Нновый Владивосток» Вконтакте опубликовали фотографию встречи двух автомобилей с одинаковыми номерами, сообщает DEITA. RU.

«Трогательное фото: встреча двух братьев близнецов, разделенных еще при рождении» — так обозвали данную ситуацию администраторы паблика.

Очевидно, что один из владельцев нарушил закон, но только кто именно — сразу установить сложно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Михаил Грач.

Все новости региона
 «А где капитан Джек Воробей?» — корабль-призрак попал на видео
Полиция выжгла дотла целое поле
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Ученые опровергли миф об эволюции человека
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь